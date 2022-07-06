ВОЙНА В Украине Учебный сезон во время войны: в МОН рассказали, когда дети пойдут в школу

2022-07-06 18:30



Учебный год 2022-2023 в школах начнется 1 сентября и закончится 30 июня.

В Министерстве образования и науки проинформировали, как будет организован новый 2022/23 учебный год.

Об этом сообщается на сайте МОН.

В ведомстве напомнили, что учебный год в украинских школах начнется 1 сентября и продлится до 30 июня следующего года. При этом учреждения профессионального и высшего образования самостоятельно определяют даты начала и завершения учебного года.

Отмечается, что образовательный процесс в очном режиме вводится в помещениях или зданиях учреждения образования только в пределах расчетной вместимости сооружений гражданской защиты, которые могут быть использованы для укрытия участников образовательного процесса в случае включения сигнала "Воздушная тревога" или других соответствующих сигналов оповещения.

Если мощности сооружений гражданской защиты недостаточны для укрытия всех участников образовательного процесса, то образовательный процесс может быть организован путем распределения учебного времени в пределах часов (смен) в течение дня, недели, месяца или семестра.

Для подготовки работы учебных заведений в очном режиме учредителям рекомендовано провести соответствующие мероприятия по усилению безопасности, в частности, проверку на наличие взрывоопасных предметов; проверку готовности систем оповещения для детей, в частности, с нарушениями зрения и слуха; определить и обозначить пути эвакуации; оборудовать укрытия для всех участников образовательного процесса; создать запасы воды и медикаментов и тому подобное.

В Минобразования добавляют, что в учебных заведениях на территории ведения боевых действий и временно оккупированных территориях образовательный процесс вводится в дистанционном режиме. Для этого учредитель учебного заведения по согласованию с руководителем администрации издает приказ (распоряжение).

В МОН рекомендуют во время организации дистанционного обучения использовать материалы Всеукраинской школы онлайн. В условиях дистанционного обучения заведение самостоятельно принимает решение о снятии ограничения на максимальное количество учеников в классе.

В начальной школе, отмечают в МОН, желательно проводить занятия в очном режиме. Форма обучения может меняться в течение учебного года в зависимости от ситуации.

"При организации образовательного процесса в очном или смешанном режиме следует обеспечить безусловное прерывание образовательного процесса в случае включения сигнала "Воздушная тревога" или других сигналов оповещения. Участники образовательного процесса должны организованно пройти к сооружениям гражданской защиты и находиться в них до завершения тревоги. Образовательный процесс может завершаться в укрытии, а после отбоя тревоги участники могут вернуться в помещение учебного заведения и продолжить процесс обучения с учетом необходимой корректировки", - разъяснили в министерстве.

По данным Минобразования, в первый класс в этом году зачислено в Украине более 300 тысяч детей.