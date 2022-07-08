Мир Ученые назвали напитки, которые на 90% повышают риск онкологических болезней

2022-07-08 15:37

Иранские исследование выяснили, что очень горячие напитки могут быть связаны с повышенным на 90% риском заболевания онкологии пищевода, пишет Express.

В исследовании указано, что употребление 700 мл чая при температуре 60°C (140°F) или выше.

"Пока вы даете своему чаю немного остыть, прежде чем пить его, или добавляете холодное молоко, вы вряд ли повысите риск развития рака", - отметил ведущий автор доктор Фархад Ислам из Американского онкологического общества.

Поэтому он рекомендует подождать, пока горячие напитки не остынут, прежде чем пить их.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения ранее заявили, что напитки с температурой выше 65°C являются вероятным канцерогеном. Рак пищевода - это рост аномальных клеток в пищеводе неконтролируемым образом.