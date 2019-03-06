Украина В Украине хотят ограничить продажу энергетических напитков

2019-03-06 18:30 81

 

Народные депутаты решили заняться популяризацией здорового образа жизни среди украинской молодежи. Правда, достичь выполнения заявленной цели собираются путем введения новых ограничений. В частности, парламентариям не дает покоя чрезмерная увлеченность детей энергетическими напитками, которыми завалены полки магазинов и супермаркетов.

Опираясь на опубликованные в европейском Регламенте № 1169/2011 данные, депутаты пишут в пояснительной записке о потенциальном негативном влиянии кофеиносодержащих напитков на сердечно-сосудистую систему. И указывают на опыт ряда стран. Такие напитки запрещено продавать лицам до 18 лет в Латвии и Литве, а в США табу установлено только для спиртосодержащих энергетиков. Большинство же стран ограничивается требованием к производителям честно писать на этикетке содержание кофеина в напитке, передает UBR.

Законопроект № 10117, внесенный в Раду группой нардепов в начале марта, предлагает взять за основу жесткий сценарий и установить в Украине:

полный запрет на производство и продажу энергетиков, содержание спирта в которых превышает 0,5%.

запрет на продажу любых энергетиков лицам до 18 лет;

запрет на продажу энергетиков в автоматах, а также розлив в тару более 0,33 мл;

запрет рекламы энергетиков на радио и ТВ в период с 8 утра до 20 часов, а также на щитах, расположенных ближе 300 метров к учебным заведениям.

Требование к производителям указывать содержание кофеина и других тонизирующих веществ на лицевой части этикетки, а также потенциального их влияния на здоровье – на обратной стороне.

Если законопроект будет принят, за нарушение его норм легальные продавцы рискуют получить штраф до 400 необлагаемых минимумов (6,8 тыс. грн.), а за продажу "с рук" и вовсе могут применить санкции до 10,2 тыс. грн. Да и самим молодым любителям тонизирующих напитков употребление энергетиков грозит предупреждения от полиции или штраф в размере от 85 до 170 грн.

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