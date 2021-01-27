Украина В апреле в украинских больницах резко подорожает лечение онкологических заболеваний

2021-01-27 09:12 252

Уже с апреля текущего года в Украине начнет работать новая программа медицинских гарантий, к которой будут добавлены новые пакеты, в частности, лечения онкозаболеваний. 

"Во втором и четвертом квартале 2021 планируется добавить и расширить перечень пакетов, которые будут применяться", - рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в Программу медицинских гарантий будут добавлены такие пакеты:

  • Химиотерапевтическое лечения и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями у взрослых и детей в стационарных и амбулаторных условиях.
  • Терапевтическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями у взрослых и детей.
  • Лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями взрослых и детей в амбулаторных стационарных условиях.

"Это полностью новый пакет, он применяется и будет введен, потому что там есть соответствующее специфическое лечение, которое требует детализации. Его лучше ввести отдельным пакетом, мы планируем сделать с 1 апреля этого года ", - рассказал Степанов по третьему пакету.

Глава Министерства здравоохранения отметил, что также будут повышены соответствующие тарифы.

"Если, например, на услуги по химиотерапевтическому лечению у нас тариф был 17 843 гривен, то в этом году мы хотим установить уже 25 529 гривен с соответствующими коэффициентами.

Коэффициенты применяются для лечения детей и взрослых. Например, за готовность оказывать медицинскую помощь детям до 18 лет будет соответствующий коэффициент к этой сумме 3, 55%", - рассказал министр.

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