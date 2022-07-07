ВОЙНА В Украине кремлю нужен не только Донбасс: в США сделали тревожное заявление о новой тактике роССии

2022-07-07 16:30

 

Россия выбрала новую тактику, которая опирается на превосходящую огневую мощь, и планирует захватить всю Украину – война в стране может затянуться.

Об этом сообщаетThe Wall Street Journal.

Отмечается, что во время вторжения в Украину в феврале, российские войска пытались взять территории неожиданным наступлением, однако в значительной степени потерпели неудачу и потеряли элитные подразделения. Теперь армия РФ выбрала новую тактику – она продвигается по частям и под прикрытием артиллерии.

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, Россия концентрирует очень много артиллерии и бронетехники на каждом квадратном километре, с которой защитники Украины не в состоянии справиться, что дает оккупантам преимущество.

Украинские войска в свою очередь делают все возможное для замедления продвижения России, истощая их и готовясь к контратаке, после получения ВСУ большего западного оружия.

"Но тактический сдвиг России вызывает вопросы у сторонников Украины, которым теперь предстоит столкнуться с возможностью затянувшегося конфликта", - говорится в материале WSJ.

Также, автор статьи подчеркивает, что несмотря на сосредоточение российских оккупантов на востоке страны, в планах Кремля – получение контроля над всей Украиной. Это подтвердил на днях и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, Россия стремится демилитаризовать Украину и заставить ее принять нейтральный статус. В вашингтонском Институте изучения войны, комментируя слова Патрушева, отметили, что "Кремль готовится к затяжной войне с намерением захватить гораздо большую часть Украины".

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