ВОЙНА В Украине Оккупанты пытались установить контроль над Углегорской ТЭС, но ВСУ их отбросили — сводка Генштаба

2022-07-09 13:30

 

Российские военные, наступая, пытались установить контроль над территорией Углегорской ТЭС и улучшить тактическое положение возле Доломитного Донецкой области. Им этого сделать не удалось — украинские военные отбросили россиян на прежние позиции.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 6:00 субботы, 9 июля.

  • На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности подразделений РФ нет. На последнем враг обстрелял позиции ВСУ возле населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях.
  • На Харьковском направлении оккупанты обороняют ранее занятые рубежи и обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы ряда населенных пунктов.
  • На Славянском направлении россияне осуществили артиллерийские обстрелы, на Краматорском — обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Григоровки, Верхнекаменского и Краматорска. Штурмовыми действиями пытаются продвинуться в районе Григоровки, продолжаются бои.
  • На Бахмутском направлении враг нанес авиаудару возле Спорного, обстрелял Зайцево, Берестово и Клиново.
  • На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы позиций по линии столкновения. Враг наносил авиаудары в районе населенного пункта Малые Щербаки.
  • На Южнобужском направлении противник продолжает атаковать гражданскую и военную инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения.
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