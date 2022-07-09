Оккупанты пытались установить контроль над Углегорской ТЭС, но ВСУ их отбросили — сводка Генштаба
2022-07-09 13:30
Российские военные, наступая, пытались установить контроль над территорией Углегорской ТЭС и улучшить тактическое положение возле Доломитного Донецкой области. Им этого сделать не удалось — украинские военные отбросили россиян на прежние позиции.
Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 6:00 субботы, 9 июля.
- На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности подразделений РФ нет. На последнем враг обстрелял позиции ВСУ возле населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях.
- На Харьковском направлении оккупанты обороняют ранее занятые рубежи и обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы ряда населенных пунктов.
- На Славянском направлении россияне осуществили артиллерийские обстрелы, на Краматорском — обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Григоровки, Верхнекаменского и Краматорска. Штурмовыми действиями пытаются продвинуться в районе Григоровки, продолжаются бои.
- На Бахмутском направлении враг нанес авиаудару возле Спорного, обстрелял Зайцево, Берестово и Клиново.
- На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы позиций по линии столкновения. Враг наносил авиаудары в районе населенного пункта Малые Щербаки.
- На Южнобужском направлении противник продолжает атаковать гражданскую и военную инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения.