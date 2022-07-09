ВОЙНА В Украине Оккупанты пытались установить контроль над Углегорской ТЭС, но ВСУ их отбросили — сводка Генштаба

2022-07-09 13:30

Российские военные, наступая, пытались установить контроль над территорией Углегорской ТЭС и улучшить тактическое положение возле Доломитного Донецкой области. Им этого сделать не удалось — украинские военные отбросили россиян на прежние позиции.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 6:00 субботы, 9 июля.