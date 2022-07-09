ВОЙНА В Украине В войне уже начинается определенный переломный момент - Подоляк

2022-07-09 14:00

В полномасштабной войне, которую начала россия уже начинается определенный переломный момент. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире одного из украинских телеканалов.

Цитата

"Безусловно, определенный излом уже начинается, потому что мы доказываем, что будем атаковать именно складские места, которые у них есть, и центры оперативного управления армейскими структурами", - сказал Подоляк.

Детали

Он отметил, что российские захватчики берут оперативную паузу, потому что у них очень большие потери всего, в том числе боекомплектов.

"Им нужно все это завозить, а не такая у них простая логистика как выяснилось. Они не умеют логистически работать, поэтому им нужно сделать передислокацию, пополнение живой силы, техники…и где очень хорошо", – рассказал Подоляк.

Он отметил, что для перелома важно количество оружия на линии фронта. Оно способно изменять положение дел.

Дополнение

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщал, что слова российского диктатора о том, что оккупационные войска в Луганской области должны "отдохнуть и нарастить свои боевые возможности", могут свидетельствовать о приказе российского президента этим подразделениям взять оперативную паузу.