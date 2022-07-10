ВОЙНА В Украине лукашенко на старте? В беларуси заметили колонну техники с буквой "V"

2022-07-10 13:00

Некоторые из КамАЗов тянут генераторы, на одном прикреплен флаг СССР

По трассе М5 со стороны Минска в направлении Бобруйска движется колонна КамАЗов Вооруженных сил РФ. В колонне около 10 единиц техники.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Как стало известно, в движущейся колонне около 10 единиц, среди которых: машины связи на базе КамАЗ и тентованные грузовики.

Некоторые из них тянут генераторы, на одном прикреплен флаг СССР. Также у машин камуфляжный окрас, а на дверях опознавательный знак "V".

Среди номеров машин: OX 7843-43 и 3604 АН-43. 43 регион — Южный военный округ РФ.