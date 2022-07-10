ВОЙНА В Украине лукашенко на старте? В беларуси заметили колонну техники с буквой "V"

2022-07-10 13:00

 

Некоторые из КамАЗов тянут генераторы, на одном прикреплен флаг СССР

По трассе М5 со стороны Минска в направлении Бобруйска движется колонна КамАЗов Вооруженных сил РФ. В колонне около 10 единиц техники.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Как стало известно, в движущейся колонне около 10 единиц, среди которых: машины связи на базе КамАЗ и тентованные грузовики.

Некоторые из них тянут генераторы, на одном прикреплен флаг СССР. Также у машин камуфляжный окрас, а на дверях опознавательный знак "V".

Среди номеров машин: OX 7843-43 и 3604 АН-43. 43 регион — Южный военный округ РФ.

subscriber subscriber

Еще по теме

Путинская авантюра: Беларусь оказалась на пороге дефолта

2022-07-09 22:00

Наступление из беларуси: у Зеленского озвучили позицию лукашенко по войне в Украине

2022-07-02 17:30

путин заявил, что хочет полностью объединиться с беларусью из-за "давления Запада"

2022-07-02 13:30

видео Польша мощно закрыла границу с Беларусью - готова пятиметровая стена с колючкой, датчиками и камерами

2022-07-01 18:28

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Кремль хочет полностью или частично аннексировать Харьковскую область – ISW

2022-07-10 17:00

фото В NASA показали вид линии фронта в Украине из космоса

2022-07-10 16:00

Повестку вручили незаконно: как доказать в суде и на что обратить внимание

2022-07-10 14:00

лукашенко на старте? В беларуси заметили колонну техники с буквой "V"

2022-07-10 13:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Кремль хочет полностью или частично аннексировать Харьковскую область – ISW 2022-07-10 17:00
фото В NASA показали вид линии фронта в Украине из космоса 2022-07-10 16:00
Повестку вручили незаконно: как доказать в суде и на что обратить внимание 2022-07-10 14:00
лукашенко на старте? В беларуси заметили колонну техники с буквой "V" 2022-07-10 13:00