Світ У центрі Риму протаранили та обікрали елітний магазин Louis Vuitton - винесли речей на 300 000 євро

2025-11-18 11:31

У центрі Риму в магазині Louis Vuitton сталася крадіжка. Про це повідомляє ANSA.

Зазначається, що вночі троє чоловіків у масках протаранили на автомобілі металеві ставні бутіка та отримали доступ до складського приміщення. Злочинці встигли винести весь товар, що знаходився всередині.

Було вкрадено 140 предметів, включаючи розкішні сумки та інші реч. За попередньою оцінкою вартість викраденого становить близько 300 000 євро.

На місці працюють поліція та слідчі. Фахівці вивчають записи камер відеоспостереження та деталі злочину.

ANSA зазначає, що це не перший випадок пограбування бутіків класу люкс у Римі. Раніше нальотів зловмисників зазнавали бутики Fendi, Valentino та Bulgari, звідки зловмисники через каналізаційну систему винесли дорогі прикраси.

subscriber subscriber

Еще по теме

СБУ вдалося попередити низку терактів в метро і ТРЦ Києва, які готували ворожі спецслужби

2025-11-15 13:34

В Харкові затримали ворожого агента, який встановлював у парку розтяжку з гранатою

2025-11-12 08:25

В Україні активізувалися шахраї, які пропонують оформити карти для отримання 6500 грн є-підтримки

2025-11-08 12:30

Зимова є-підтримка: очікується більше 10 млн запитів на отримання державної грошової допомоги

2025-11-05 10:31

Еще новости в разделе "Світ"

У центрі Риму протаранили та обікрали елітний магазин Louis Vuitton - винесли речей на 300 000 євро

2025-11-18 11:31

В Литві оперативно затримали оператора дрона, який літав поблизу аеропорту

2025-11-17 11:33

У США створили першого в світі робота-пожежного, здатного витримати надвисоку температуру

2025-11-15 12:30

На Сонці стався найпотужніший вибух цього року - як це може вплинути на Землю

2025-11-13 13:37
Все статьи раздела "Світ"

Світ

У центрі Риму протаранили та обікрали елітний магазин Louis Vuitton - винесли речей на 300 000 євро 2025-11-18 11:31
В Литві оперативно затримали оператора дрона, який літав поблизу аеропорту 2025-11-17 11:33
У США створили першого в світі робота-пожежного, здатного витримати надвисоку температуру 2025-11-15 12:30
На Сонці стався найпотужніший вибух цього року - як це може вплинути на Землю 2025-11-13 13:37