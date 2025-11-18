Світ У центрі Риму протаранили та обікрали елітний магазин Louis Vuitton - винесли речей на 300 000 євро

2025-11-18 11:31

У центрі Риму в магазині Louis Vuitton сталася крадіжка. Про це повідомляє ANSA.

Зазначається, що вночі троє чоловіків у масках протаранили на автомобілі металеві ставні бутіка та отримали доступ до складського приміщення. Злочинці встигли винести весь товар, що знаходився всередині.

Було вкрадено 140 предметів, включаючи розкішні сумки та інші реч. За попередньою оцінкою вартість викраденого становить близько 300 000 євро.



На місці працюють поліція та слідчі. Фахівці вивчають записи камер відеоспостереження та деталі злочину.

ANSA зазначає, що це не перший випадок пограбування бутіків класу люкс у Римі. Раніше нальотів зловмисників зазнавали бутики Fendi, Valentino та Bulgari, звідки зловмисники через каналізаційну систему винесли дорогі прикраси.