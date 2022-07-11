ВОЙНА В Украине Норвежский «зонтик»: что собой представляет зенитный ракетный комплекс NASAMS

2022-07-11 18:30

В воскресенье, 10 июля, появились сообщения, что небо над Киевом закроют с помощью системы ПВО, которая защищает Белый дом. Такой системой является норвежский ЗРК NASAMS, который будет поставлен в Украину в рамках очередного пакета американской военной помощи. Ожидается прибытие двух комплексов NASAMS.

Что собой представляет эта система

Украина станет 14-м заказчиком ЗРК NASAMS и 11-м их получателем. В американских СМИ звучат намеки, что запланированные к поставке ЗРК имеют увеличенную дальность действия. Это позволяет предположить, что Украина получит систему с новыми зенитными ракетами AMRAAM-ER и дальностью поражения целей до 40 км.

NASAMS был разработан в начале 1990-х годов с учетом возможности модернизации и унификации элементов комплекса с уже существующими системами вооружения. В нем используется американская ракета класса «воздух-воздух» «AMRAAM» (AIM-120A), а для обнаружения целей и управления огнем предусмотрен модернизированный вариант трехкоординатной радиолокационной станции AN/TPQ-36A.

В результате система NASAMS получилась достаточно мобильной, быстрой и надежной и стала настоящим экспортным хитом. Сейчас она находится на вооружении в Норвегии, США (в составе системы ПВО Вашингтона), Нидерландах, Испании, Чили, Финляндии, Омане, Литве, Индонезии и Катаре.

Полигонные испытания ЗУР AMRAAM-ER в составе NASAMS были проведены в Норвегии в 2016 году, а о начале серийного производства таких ракет было объявлено только в 2019 году.

Ракеты AMRAAM-ER разработаны Raytheon специально для применения в составе комплекса NASAMS с вариантом зенитной корабельной управляемой ракеты RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missile и установкой на нее активной радиолокационной головки самонаведения от ракет AIM-120C-7/С-8 AMRAAM. Это позволило увеличить дальность поражения ЗУР с 25 до 40 км. Первым известным заказчиком этих ракет в составе ЗРК NASAMS в 2019 году стал Катар, затем ее заказала Венгрия.

Объявлено, что нам передают два комплекса. Очевидно подразумевается батарея, состоящая из трех огневых взводов (9 пусковых установок, три РЛС AN/TPQ-64 и три пункта управления огнем).

Батарея может выпустить 54 ракеты по разным целям в течение 12 секунд. По заявлению производителя, ракеты способны поражать не только крылатые, но и баллистические ракеты, такие как «Искандер». Это может означать серьезное усиление нашей ПВО, хотя ясно, что два комплекса смогут прикрыть только по одному стратегическому объекту.

Насколько NASAMS будет эффективным в условиях полноценной войны с РФ сказать сложно – в боевых условиях он еще не применялся. Однако если судить по подобным комплексам, то эффективность будет достаточно высокой. К примеру, израильский комплекс SPYDER на базе авиационных ракет Rafael Python 4 вполне успешно применялся грузинской армией при отражении российской агрессии в 2008 году.