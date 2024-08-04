ВОЙНА В Украине ВСУ потопили подлодку "Ростов-на-Дону" и повредили четыре ЗРК "Триумф" в оккупированном Крыму

2024-08-04 08:30

Силы обороны Украины нанесли удары по подводной лодке и зенитному ракетному комплексу С-400 оккупантов во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба.

Так, по подтвержденной информации вчера подразделениями ракетных войск, во взаимодействии с подразделениями Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины существенно повреждены четыре пусковые установки ЗРК "Триумф".

Кроме того, в порту Севастополя успешно поражена подлодка черноморского флота России "Ростов-на-Дону".

В результате попадания лодка затонула на месте.

Справка

Подводная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (по классификации НАТО - класс Kilo) является одной из четырех подлодок класса "Kilo", способных применять ракеты "Калибр".

"Ростов-на-Дону" был введен в эксплуатацию 26 декабря 2014 года.

В Генштабе также напомнили, что 13 сентября 2023 года в результате украинской ракетной атаки судно получило существенные повреждения.

В дальнейшем производился его ремонт и происходили испытания в акватории Севастопольской гавани. Стоимость подлодки оценивается в 300 миллионов долларов.

"Уничтожение "Ростов-на-Дону" в очередной раз доказывает, что для российского флота нет безопасного места в украинских территориальных водах Черного моря. Спасибо украинским воинам за профессиональную работу! Продолжение следует… Слава Украине!", - говорится в сообщении.