ВСУ потопили подлодку "Ростов-на-Дону" и повредили четыре ЗРК "Триумф" в оккупированном Крыму

Силы обороны Украины нанесли удары по подводной лодке и зенитному ракетному комплексу С-400 оккупантов во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба.
Так, по подтвержденной информации вчера подразделениями ракетных войск, во взаимодействии с подразделениями Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины существенно повреждены четыре пусковые установки ЗРК "Триумф".
Кроме того, в порту Севастополя успешно поражена подлодка черноморского флота России "Ростов-на-Дону".
В результате попадания лодка затонула на месте.
Справка
"Ростов-на-Дону" был введен в эксплуатацию 26 декабря 2014 года.
В Генштабе также напомнили, что 13 сентября 2023 года в результате украинской ракетной атаки судно получило существенные повреждения.
В дальнейшем производился его ремонт и происходили испытания в акватории Севастопольской гавани. Стоимость подлодки оценивается в 300 миллионов долларов.