ВОЙНА В Украине Новые штрафы и правила вводятся в Украине с 11 июля: что теперь категорически запрещено

2022-07-11 19:00

С сегодняшнего дня вступают в силу изменения в статью 13 Закона Украины №2899-IV о защите населения от вреда вторичного табачного дыма.

Как сообщается, нормы Закона направлены на уменьшение привлекательности табачных изделий, защиту от влияния вторичного табачного дыма, выбросов от электронных сигарет и аэрозоля табачных изделий для нагрева в публичных помещениях.

Так, с 11 июля 2022 года запрещается

- отвод мест для курения в помещениях предприятий и учреждений всех форм собственности;

- использование табачных изделий и использование устройств для потребления табака, в частности, электронных устройств для нагрева табака, электронных сигарет, кальянов в частности, кальянов и электронных сигарет во всех определенных законом местах, в том числе, в заведениях ресторанного хозяйства и помещениях предприятий.

Курение табачных изделий в местах, где это запрещено Законом предусматривает наложение штрафа 51-170 грн. В случае повторного за год нарушения штрафа составляет 170–340 грн.

За размещение пепельниц, кальяна или курения также предусмотрен штраф: для субъектов (кроме заведений ресторанного хозяйствования) – в размере 1000 грн, в случае повторного в течение года нарушения – 10 000 грн.

Для заведений ресторанного хозяйства – 3000 грн., в случае повторного за год нарушения – 15 000 грн.

Примечательно, что каждый может подать жалобу на курение в запрещенном законом месте. Сделать это можно дистанционно через сайт Госпотребслужбы.