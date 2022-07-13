ВОЙНА В Украине После точных ударов ВСУ оккупанты сбежали из админзданий Бердянска

2022-07-13 10:29

Бердянские предатели сегодня в панике сбежали из захваченных "административных зданий". Об этом сообщает ТГ-канал Запоріжжя.інфо.

"Местные жители нам пишут, что коллаборанты попрятались чуть ли не по подвалам, потому что боятся "прилетов" от ВСУ. Спасибо, друзья, за информацию, которой вы с нами делитесь.

Вся Украина должна знать, что временно оккупированные города и села сильно ждут деоккупации", - говорится в сообщении.

Напомним, в оккупированном Энергодаре прошлой ночью подверглось атаке здание СБУ, которое заняли российские захватчики.