ВОЙНА В Украине После точных ударов ВСУ оккупанты сбежали из админзданий Бердянска

2022-07-13 10:29

Бердянские предатели сегодня в панике сбежали из захваченных "административных зданий". Об этом сообщает ТГ-канал Запоріжжя.інфо.

"Местные жители нам пишут, что коллаборанты попрятались чуть ли не по подвалам, потому что боятся "прилетов" от ВСУ. Спасибо, друзья, за информацию, которой вы с нами делитесь.

Вся Украина должна знать, что временно оккупированные города и села сильно ждут деоккупации", - говорится в сообщении.

Напомним, в оккупированном Энергодаре прошлой ночью подверглось атаке здание СБУ, которое заняли российские захватчики.

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Ракетный удар оккупантов по городу Часов Яр: число жертв снова выросло 2022-07-13 12:28
После точных ударов ВСУ оккупанты сбежали из админзданий Бердянска 2022-07-13 10:29