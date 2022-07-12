ВОЙНА В Украине путин боится, что его генералы станут более популярны, чем он, - военный эксперт

2022-07-12 21:30

Военный эксперт объяснил, почему главе Кремля не стоит расслабляться.

Если есть яркая личность среди генералов, она может стать более популярной, чем политик, даже такой как диктатор РФ Владимир Путин.

Об этом шла речь в разговоре военного эксперта Олега жданова с корреспонденткой ТСН.

"Генерал все же более приближен к войску и имеет отношение к боевым действиям. Среди военных он может начать набирать рейтинг. Военные имеют отношения с обществом – и семейные, и супружеские", – отметил Жданов.

Он также предоставил информацию о наборе в армию РФ людей из мест лишения свободы.

"Это больше связано с нехваткой личного состава. Нет пушечного мяса, поэтому они вербуют, где только могут", — сказал Жданов.

По его словам, целесообразность приобщать к войне в Украине осужденных для власти РФ состоит в том, что все эти люди привнесут еще большие неуставные отношения в армии — когда командир не справляется с подчиненными, а те люди, которые имеют опыт тюремной субкультуры, будут создавать моральная атмосфера жесткого подчинения и подавления любых панических настроений и принуждения контрактников для участия в боевых действиях. Ситуация по нежеланию участвовать в боевых действиях набирает обороты и становится массовой в подразделениях вооруженных сил РФ.