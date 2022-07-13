ВОЙНА В Украине ПВО, танки Gepard, САУ PzH 2000: Германия обнародовала список вооружений для Украины

2022-07-13 18:00

Германия передаст Украине 30 зенитных танков Gepard, 54 бронетранспортера M113, три самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000, систему ПВО IRIS-T SLM, а также другое вооружение.

Об этом сообщили на сайте немецкого правительства.

Правительство Германии опубликовало список вооружений и нелетальной помощи, которые передадут Украине. Точные сроки поставки не называются по соображениям безопасности, о поступлении вооружений в Украину станет известно постфактум.

Полный список оружия:

— 53 000 зенитных боеприпасов,

— восемь мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов,

— три САУ PzH 2000,

— 4000 зенитных танковых боеприпасов,

— 10 (+10 опционально) автономных надводных дронов,

— 16 тягачей, 14 полуприцепов и четыре прицепа ,

— 43 разведывательных дрона,

— одно высокочастотное устройство с оборудованием,

— 10 защищенных автомобилей,

— семь глушилок,

— восемь электронных устройств защиты от дронов,

— четыре мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования,

— 65 холодильников для медикаментов,

— один пункт дезактивации транспортных средств,

— 54 бронетранспортера M113 с вооружением (системы из Дании, конверсия финансируется Германией),

— 30 зенитных танков GEPARD, в том числе около 6000 зенитных боеприпасов,

— система ПВО IRIS-T SLM,

— РЛС обнаружения артиллерии COBRA,

— 80 пикапов,

— три реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом,

— 100 000 аптечек,

— три бронированные ремонтно-эвакуационные машины 2.

Отметим, из соображений безопасности федеральное правительство Германии воздерживается от предоставления деталей, в частности, относительно способов и времени доставки, пока не состоится передача.