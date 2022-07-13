Германия передаст Украине 30 зенитных танков Gepard, 54 бронетранспортера M113, три самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000, систему ПВО IRIS-T SLM, а также другое вооружение.
Об этом сообщили на сайте немецкого правительства.
Правительство Германии опубликовало список вооружений и нелетальной помощи, которые передадут Украине. Точные сроки поставки не называются по соображениям безопасности, о поступлении вооружений в Украину станет известно постфактум.
Полный список оружия:
— 53 000 зенитных боеприпасов,
— восемь мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов,
— три САУ PzH 2000,
— 4000 зенитных танковых боеприпасов,
— 10 (+10 опционально) автономных надводных дронов,
— 16 тягачей, 14 полуприцепов и четыре прицепа ,
— 43 разведывательных дрона,
— одно высокочастотное устройство с оборудованием,
— 10 защищенных автомобилей,
— семь глушилок,
— восемь электронных устройств защиты от дронов,
— четыре мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования,
— 65 холодильников для медикаментов,
— один пункт дезактивации транспортных средств,
— 54 бронетранспортера M113 с вооружением (системы из Дании, конверсия финансируется Германией),
— 30 зенитных танков GEPARD, в том числе около 6000 зенитных боеприпасов,
— система ПВО IRIS-T SLM,
— РЛС обнаружения артиллерии COBRA,
— 80 пикапов,
— три реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом,
— 100 000 аптечек,
— три бронированные ремонтно-эвакуационные машины 2.
Отметим, из соображений безопасности федеральное правительство Германии воздерживается от предоставления деталей, в частности, относительно способов и времени доставки, пока не состоится передача.