ВОЙНА В Украине Армия рф быстро теряет наступательный темп на Донбассе – британская разведка

2022-07-14 20:00

Рашисты рискуют окончательно потерять наступательный темп на Донбассе, который они набрали после захвата Лисичанска. Об этом сообщила разведка Минобороны Великобритании.

"На Донбассе российские войска продолжают наносить артиллерийские удары на широком фронте, на некоторых участках пытаются штурмовать небольшими ротами или взводами. Однако за последние 72 часа они не достигли значительного территориального продвижения, и им грозит потеря какой-либо динамики, которую они набрали после захвата Лисичанска", – говорится в сообщении.

Как отметили, оружие и техника советских времен, которые использует армия рф, не позволяют быстро восстановить или нарастить наступательный импульс.