ВОЙНА В Украине Авиация оккупантов уже 2,5 месяца не заходит в зону украинского ПВО

2022-07-15 15:37

Росийская орда мародеров и насильников имеет большой страх остаться без всякой техники, поскольку ВСУ постоянно ее уничтожают, как на сухопутных направлениях, так и в небе.

"Тактика в течение 2,5 месяцев остается такой, какой была, – они действуют из-за пределов территории Украины, не входят в зону нашей противовоздушной обороны, потому что не хотят быть сбитыми", – спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, украинцы видят летающие крылатые ракеты, большинство из них советского производства. То есть запасы на росии иссякают. Не стоит утверждать, что враг уже сильно экономит, но, вероятность этого высока.

Вместе с тем Игнат отметил, что украинская авиация также привлечена на линии фронта – бомбардировщики, штурмовики, вертолеты армейской авиации. С помощью этой техники наши военные ежедневно наносят врагу удары по войску, технике, тыловым пунктам управления, складам боеприпасов и т.д.