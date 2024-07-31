ВОЙНА В Украине ПВО Украины ликвидировали все 89 выпущенных врагом ударных БПЛА типа Shahed

2024-07-31 14:31

Ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 89 ударных БПЛА типа Shahed и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram.

"В ночь на 31 июля враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины и 89 ударными БпЛА типа Shahed из районов Ейск, Сеща, Курск, Приморско-Ахтарск. Основное направление удара - Киевщина", - рассказал он.

По словам Олещука, это одна из самых массированных атак "шахедов". Такое же количество дронов россияне применяли в новогоднюю ночь 1 января 2024 года. Как тогда, сегодня ПВО выстояла и отразила массированную атаку вражеских беспилотников.

Из 89 ударных дронов, обнаруженных радиолокационными подразделениями Воздушных сил, сбиты все 89. Также сбита управляемая авиационная ракета Х-59, которой враг атаковал Николаевщину.

К отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы всех сил обороны Украины, тактическая авиация Воздушных сил и армейская авиация Сухопутных войск, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных сил