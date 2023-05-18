ВОЙНА В Украине В ВСУ заявили что комплекс Patriot неуязвим для вражеских ракет Кинжал

2023-05-18 12:30

Уничтожить ЗРК Patriot ракетой Кинжал невозможно. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он отметил, что рашисты уже восемь раз отчитывались об "уничтожении" всей украинской авиации, поэтому вчера Воздушные силы отказались комментировать заявления российского минубийств.

"Не беспокойтесь о судьбе Patriot... Уничтожить систему каким-то Кинжалом невозможно. Поэтому все, что они (россияне) рассказывают, пусть останется в их архиве пропаганды", - подчеркнул Игнат.

Представитель Воздушных сил объяснил, что у дивизиона Patriot есть радар и до восьми пусковых установок, которые расположены отдельно друг от друга, чтобы обеспечивать боевую работу. Поэтому поразить его технически очень сложно.

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єВідновлення: За неделю подано более 10 тыс заявлений на возмещение поврежденного войной жилья 2023-05-18 09:31