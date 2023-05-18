В ВСУ заявили что комплекс Patriot неуязвим для вражеских ракет Кинжал

Уничтожить ЗРК Patriot ракетой Кинжал невозможно. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Он отметил, что рашисты уже восемь раз отчитывались об "уничтожении" всей украинской авиации, поэтому вчера Воздушные силы отказались комментировать заявления российского минубийств.
"Не беспокойтесь о судьбе Patriot... Уничтожить систему каким-то Кинжалом невозможно. Поэтому все, что они (россияне) рассказывают, пусть останется в их архиве пропаганды", - подчеркнул Игнат.
Представитель Воздушных сил объяснил, что у дивизиона Patriot есть радар и до восьми пусковых установок, которые расположены отдельно друг от друга, чтобы обеспечивать боевую работу. Поэтому поразить его технически очень сложно.