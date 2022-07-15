Мир Маленькая, но храбрая Литва в ответ на угрозы кремля усилила блокаду калининградской области

2022-07-15 12:33

Литва в ответ на угрозы Кремля только усилила блокаду калининградской области.

Официальный Вильнюс расширил ограничения на транзит товаров в калининград через свою территорию.

В правительстве уточнили, что теперь множество грузов из основной части россии в Калининград можно перевозить только морем. Речь идет о большом перечне товаров, которые подпадают под европейские санкции (в том числе строительные материалы, цемент, металлы, удобрения).

Ранее сообщалось, что Литва намерена заблокировать транзит почти половины товаров по железной дороге в калининградскую область оркостана.