Маленькая, но храбрая Литва в ответ на угрозы кремля усилила блокаду калининградской области

Литва в ответ на угрозы Кремля только усилила блокаду калининградской области.
Официальный Вильнюс расширил ограничения на транзит товаров в калининград через свою территорию.
В правительстве уточнили, что теперь множество грузов из основной части россии в Калининград можно перевозить только морем. Речь идет о большом перечне товаров, которые подпадают под европейские санкции (в том числе строительные материалы, цемент, металлы, удобрения).
Ранее сообщалось, что Литва намерена заблокировать транзит почти половины товаров по железной дороге в калининградскую область оркостана.