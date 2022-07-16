ВОЙНА В Украине Резников ждет от Запада ракеты для HIMARS, бьющие на 300 км

2022-07-16 09:00

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры предоставят Украине снаряды для ракетных систем HIMARS, способные поражать цели на расстоянии 300 километров.

Источник: Резников в интервью изданию Financial Times

Прямая речь: "Я думаю, что это поэтапное движение. Мы доказываем, что можем ювелирно использовать их оружие и точно попадать в цели, и получаем больше оружия, да еще с более дальним радиусом действия".

Детали: Министр похвалил HIMARS за их точность и дальнобойность и отметил, что они помогли сократить количество потерь ВСУ на Донбассе.

По его словам, для любой попытки контрнаступления украинских войск требуется больше ракет и артиллерии.

Прямая речь: "До конца этого года произойдут серьезные изменения в поле боя в пользу Украины…

Я надеюсь, что в этом году мы увидим контрнаступление, и оно будет успешным".

Предыстория:

Президент США Джо Байден 1 июня объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи по линии безопасности, который включает высокомобильные ракетные артиллерийские системы HIMARS.

Эти HIMARS оснащаются ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 80 км, но потенциально системы могут бить и на 300 км.

В начале июля секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Украина получила от США и союзников 9 ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов, но для контрнаступления требуется еще десятки единиц.