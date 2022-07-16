ВОЙНА В Украине Трусливо сбежали: оккупанты покинули здание Херсонской ОГА

2022-07-16 10:00

 

Оккупационные российские «власти» Херсона спешно сбежали из захваченного ими здания областной государственной администрации и рассредоточились по городу.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в эфире Радио Свобода.

Хлань предполагает, что это свидетельствует о провале планов оккупантов на проведение псевдореферендума, а также о страхе перед ударами Вооруженных сил Украины.

«Два правительства (правительство коллаборантов и правительство оккупантов) эвакуировались из здания ОГА, хотя в последнее время они там располагались, занимали все кабинеты и вели бурную деятельность. Но последние два дня их уже нет, они где-то расположились в других местах» — сказал он.

При этом, добавил Хлань, сотрудники ФСБ россии, которые терроризируют Херсон, разместились в одной из городских больниц, используя тамошний персонал и пациентов в качестве живого щита.

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