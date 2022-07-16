ВОЙНА В Украине Шойгу приказал силам вторжения в Украину атаковать на всех направлениях

2022-07-16 15:00

Руководитель военного ведомства России Сергей Шойгу дал приказ силам вторжения в Украину о наступлении на всех участках фронта. Приказ был дан после инспекции группировок войск "Юг" и "Центр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт минобороны РФ.

По информации ведомства, Шойгу "дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях".

Там добавили, что Шойгу проинспектировал российские группировки войск "Юг" и "Центр" в Украине.

Напомним, по данным британской разведки, российские наступательные операции по-прежнему ограничены по своему размаху и масштабу. Боевые действия к западу от Лисичанска сосредоточены в Северске и Бахмуте, несмотря на заявления россиян о том, что они вошли на окраину города Северск в начале недели.