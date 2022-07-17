ВОЙНА В Украине Два села на Луганщине остаются под контролем ВСУ, врага выбивали уже несколько раз, – Гайдай

2022-07-17 13:00

На Луганщине два села остаются подконтрольными Украине. Из-за приказа выйти на административную границу области оккупанты уже несколько раз пытались взять их, однако несли потери и отступали.

Об этом утром 17 июля рассказал руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, захватчики не раз отчитывались о выполнении задания, вероятно, получали награды, но преодолеть оставшиеся несколько километров не могут.

"Одно из сел уже несколько раз было захвачено оккупантом, но наши военные каждый раз отбрасывали врага на прежние позиции. Впрочем, противник не останавливается – возвращается и несет очередные потери", – отметил глава ОВА.

По его словам, в субботу, 16 июля захватчики пытались продвинуться в направлении Верхнекаменки, но получив достойный отпор, отошли с потерями в личном составе.

Гайдай также добавил, что враг нанес два авиаудара – по населенным пунктам попали четыре ракеты. Также зафиксированы три массированных артиллерийских обстрела. Четыре раза враг открывал огонь из минометов.