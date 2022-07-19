ВОЙНА В Украине Зарплата военных. Что изменится в доходах мобилизованных украинцев по новому закону

2022-07-19 17:00

Принятый законопроект О внесении изменений в некоторые законы Украины по оптимизации трудовых отношений предусматривает некоторые изменения в денежном обеспечении мобилизованных работников.

Какие изменения предусматривает новый закон

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по оптимизации трудовых отношений.

В частности, законом № 7251 предусматривается освобождение работодателя от обязанности сохранения среднего заработка работникам, призванным на военную службу. В то же время, закон гарантирует со стороны работодателя сохранять таким работникам их рабочее место и действующую должность.

Мобилизированные работники будут получать денежное довольствие, которое будет выплачиваться за счет государственного бюджета. Такая норма регламентируется законом О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

Закон 7251 вступил в силу с сеодняшнего дня — со дня, следующего после его публикации (опубликован 18 июля 2022 года в газете ВРУ Голос Украины).

Какая зарплата военнослужащих

Денежные выплаты военнослужащих состоят из двух частей:

- ежемесячное денежное довольствие, которое военные получают в соответствии со своей должностью, званием, выслугой и т. п.;

- дополнительное денежное вознаграждение, установленное по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского на период военного положения.

Это дополнительное вознаграждение начисляется по определенному аглоритму.

В частности, для военнослужащих, которые непосредственно не вовлечены в ведение боевых действий, дополнительное вознаграждение в расчете на месяц составляет 30 тыс. грн, или примерно 1000 грн в день.

Для воинов, которые участвуют в боях, дополнительное вознаграждение определяется из расчета 100 тыс. грн в месяц. Или примерно 3000 грн. в день.

Министр обороны Украины Алексей Резников пояснил, что в случае, когда военнослужащий является рядовым стрелком, полмесяца оборонял границу с Венгрией, а остальные полмесяца принимал непосредственное участие в боях на Харьковщине или Донбассе, суммарно через месяц ему будет начислено:

- ежемесячное денежное довольствие в размере около 13−14 тыс. грн в соответствии с должностью и званием;

- около 15 тысяч грн дополнительного вознаграждения за несение службы во время военного положения;

- около 50 тыс. грн. за непосредственное участие в боевых действиях.

То есть, общая сумма в таком случае для рядового стрелка составит 78−79 тыс. грн минус отчисления.