Принятый законопроект О внесении изменений в некоторые законы Украины по оптимизации трудовых отношений предусматривает некоторые изменения в денежном обеспечении мобилизованных работников.
Какие изменения предусматривает новый закон
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по оптимизации трудовых отношений.
В частности, законом № 7251 предусматривается освобождение работодателя от обязанности сохранения среднего заработка работникам, призванным на военную службу. В то же время, закон гарантирует со стороны работодателя сохранять таким работникам их рабочее место и действующую должность.
Мобилизированные работники будут получать денежное довольствие, которое будет выплачиваться за счет государственного бюджета. Такая норма регламентируется законом О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.
Закон 7251 вступил в силу с сеодняшнего дня — со дня, следующего после его публикации (опубликован 18 июля 2022 года в газете ВРУ Голос Украины).
Какая зарплата военнослужащих
Денежные выплаты военнослужащих состоят из двух частей:
- ежемесячное денежное довольствие, которое военные получают в соответствии со своей должностью, званием, выслугой и т. п.;
- дополнительное денежное вознаграждение, установленное по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского на период военного положения.
Это дополнительное вознаграждение начисляется по определенному аглоритму.
В частности, для военнослужащих, которые непосредственно не вовлечены в ведение боевых действий, дополнительное вознаграждение в расчете на месяц составляет 30 тыс. грн, или примерно 1000 грн в день.
Для воинов, которые участвуют в боях, дополнительное вознаграждение определяется из расчета 100 тыс. грн в месяц. Или примерно 3000 грн. в день.
Министр обороны Украины Алексей Резников пояснил, что в случае, когда военнослужащий является рядовым стрелком, полмесяца оборонял границу с Венгрией, а остальные полмесяца принимал непосредственное участие в боях на Харьковщине или Донбассе, суммарно через месяц ему будет начислено:
- ежемесячное денежное довольствие в размере около 13−14 тыс. грн в соответствии с должностью и званием;
- около 15 тысяч грн дополнительного вознаграждения за несение службы во время военного положения;
- около 50 тыс. грн. за непосредственное участие в боевых действиях.
То есть, общая сумма в таком случае для рядового стрелка составит 78−79 тыс. грн минус отчисления.