ВОЙНА В Украине Стало известно, когда Украина уничтожит черноморский флот рф

2022-07-20 11:35

Украина уничтожит черноморский флот оркостана, как только получит достаточно оружия от западных союзников. Об этом заявил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов в интервью The Times.

По его словам, роССия должна покинуть захваченный Крым, если хочет продолжить существовать как страна.

Как отметил Гаврилов, украинские военные сейчас наращивают собственные противокорабельные ракеты и ждут получения оружия большей дальности от других стран, прежде чем начать штурм.

"Они должны отплатить за свою агрессию", - заявил заместитель министра обороны во время визита в Британию, где он наблюдает за учениями украинских военных.

Гаврилов также обратил внимание, роССийские корабли в Черном море регулярно запускают крылатые ракеты по украинской инфраструктуре на юге, мешают экспортировать зерно из украинских портов.

"Мы получаем противокорабельные средства, и рано или поздно мы нацелимся на флот. Это неизбежно, потому что мы должны гарантировать безопасность нашему народу. Мы готовы атаковать их по всему Черному морю, если мы будем иметь такую возможность", - подчеркнул заместитель министра обороны.