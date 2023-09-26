ВОЙНА В Украине Во временно оккупированном Севастополе ликвидирован командующий черноморским флотом врага

2023-09-26 08:25

В результате ракетного удара украинских военных по штабу черноморского флота рф во временно оккупированном Севастопле ликвидированы 34 офицера, среди которых и командующий флотом. Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ.

"После поражения штаба рф погибли 34 офицера, среди них – командующий чф рф. Еще 105 оккупантов были ранены. Здание штаба не подлежит восстановлению", – говорится в сообщении.

По данным из открытых источников, известно, что командовал черноморским флотом московии вице-адмирал Виктор Соколов.

Также в ССО обновили информацию по потерям противника в результате проведения спецоперации по уничтожению ВДК Минск.

"Учитывая факт, что ВДК Минск должен на следующий день выйти на боевое дежурство, личный состав присутствовал на ВДК. Безвозвратные потери составили 62 оккупанта", - добавили украинские военные.

Слава Украине!

Смерть врагам!

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Обучение ВСУ применению ракет Taurus может занять три месяца 2023-09-25 17:37