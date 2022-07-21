ВОЙНА В Украине Завтра Украину раскалит до +35°: синоптик рассказала, где будет горячее всего

2022-07-21 18:00

 

В большинстве областей 22 июля столбики термометров будут колебаться в пределах +24°...+29°.

В пятницу, 22 июля в большинстве областей температура будет комфортной, однако местами столбики термометров будут подниматься до +32°...+35°.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Самой высокой будет температура воздуха в западных областях, а также в Одесской области: +26...+32 градуса, на Закарпатье до +35 градусов", - спрогнозировала она.

По данным синоптика, завтра значительно свежее ожидается воздух на северо-востоке Украины, в течение дня там будет +19...+23 градуса. В большинстве же областей 22 июля столбики термометров будут колебаться в пределах +24...+29 градусов.

По прогнозу Натальи Диденко, дожди с грозами в пятницу пройдут в Сумской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Луганской областях и местами в Донецкой области. На остальной территории будет без осадков.

Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшие выходные в Украине ожидается сильная жара. Местами температура будет подниматься до + 37°. По его словам, 23 и 24 июля на всей территории Украины ожидается повышение температуры на 4-6 градусов вследствие поступления адской воздушной массы из южной Европы и стран Балканского полуострова.

 

 

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