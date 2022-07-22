ВОЙНА В Украине У Зеленского впервые рассказали, как планируют освобождать и дерусифицировать Крым

2022-07-22 13:31

"Главным инструментом в освобождении полуострова будет дипломатический диалог, но первыми на его территорию все равно будут заходить военные. Поэтому использование военных элементов в деоккупации Крыма точно будет", — заявила постпред президента Украины в АР Крым Ташева.

Она напомнила, что в 2021 году была утверждена стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма, в которой прописано, что основным инструментом деоккупации является дипломатический путь. Однако в документе не исключены и другие инструменты.

Ташева отметила, что после 24 февраля многое изменилось.

"Мы понимаем, что первыми на территорию Крыма все равно будут заходить военные. Поэтому использование военных элементов в деоккупации Крыма точно будет", - сказала она.

Однако Ташева подчеркнула, что основным инструментом все равно будет политика дипломатического диалога. Она добавила, что все будет зависеть от ситуации на фронте, на юге, от того, как будет происходить освобождение других временно оккупированных территорий.

"Поэтому в первую очередь дипломатия, но также и военные элементы", - отметила Ташева.