ВОЙНА В Украине В Украине запретили взимать с граждан задолженность за жилищно-коммунальные услуги

2022-07-22 14:29

В Украине запретили принудительно взимать с физлиц задолженности за жилищно-коммунальные услуги на период действия военного положения

Соответствующий законопроект Верховная Рада уже приняла в первом чтении.

Документ в частности предлагает на период военного положения остановить принудительное исполнение решений о взыскании долгов за коммуналку с физических лиц.

Ранее эта норма действовала в отношении предприятий ОПК, органов военного управления, воинских частей, вузов, учреждений и организаций ВСУ.

К слову, украинцам не будут начислять оплату за коммунальные услуги, если потребитель отсутствует более 30 дней. Но свое отсутствие следует подтвердить соответствующим документом.

Это касается только счетов за коммунальные услуги, начиная с 24 февраля 2022 года.