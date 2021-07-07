Украина В аннексированном Крыму пострадавших от подтоплений освободят от платы за коммуналку

2021-07-07 15:23

В аннексированном Крыму пострадавших от подтоплений после сильных дождей до конца июля освобождают от платы за коммунальные услуги. Об этом сказал глава оккупационной власти Крыма Аксенов по итогам заседания оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС.

Принято решение по освобождению на месяц от оплаты за электроэнергию, за воду всех пострадавших. Это и бизнеса касается, и физических лиц.

Напомним, 4 июля в Крыму сильные ливни спровоцировали масштабные подтопления, несколько рек вышли из берегов, а ряд населенных пунктов остался без света. Был введен режим ЧС из-за паводка.