ВОЙНА В Украине В госдуме заговорили о присоединении Приднестровья "в ближайшей перспективе"

2022-07-22 10:00

 

В Госдуме РФ заявили, что желание непризнанного Приднестровья войти в состав России нужно рассматривать всерьез.

Об этом в комментарии кремлевскому агентству РИА Новости заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, пишет "Европейская правда".

"Сегодня Приднестровье – тот анклав Молдовы, который не хочет быть с Румынией и в то же время с радостью принял у себя российский миротворческий контингент", - сказал Белик.

Ранее глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев также в интервью кремлевским СМИ заявил о намерении властей добиваться независимости с последующим присоединением к России.

"Так что предложение Приднестровья о присоединении к России – это не какое-то необозримое и далекое будущее, скорее, это направление в ближайшей перспективе. И потому что там живут русскоязычные люди, близкие нам по духу, мы должны рассматривать это предложение всерьез", - добавил депутат.

В Бюро реинтеграции Молдовы прокомментировали это заявление Игнатьева и заявили, что реинтеграция страны является основной целью переговоров об урегулировании приднестровского конфликта..

"Все международные партнеры и конституционные власти решительно поддерживают формулу мирного урегулирования приднестровского конфликта, уважая суверенитет и территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ", — заявили в ведомстве.

Напомним, 21 июля Министерство иностранных дел Молдовы подтвердило, что не разрешило въезд на территорию страны российским военным так называемой оперативной группы (ОГРО), базирующейся в Приднестровье.

Сама по себе ОГРВ достаточно немногочисленна: два мотострелковых батальона плюс подразделение управления. В целом это – от 1500 до 1700 военнослужащих РФ. Подавляющее большинство состава ОГРО комплектуется из местных жителей, имеющих российское гражданство.

Молдова считает присутствие ОГРО в Приднестровье незаконным и требует его вывода. Ранее российские военные могли ротировать через сухопутный коридор Украины, но с 2014 года такой возможности у них нет.

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