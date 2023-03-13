ВОЙНА В Украине В Германии заговорили о подготовке мирного процесса для Украины

2023-03-13 16:54

Бывший руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал подготовить общие условия для мирных переговоров России и Украины.

"Наряду с поставками оружия и финансовой поддержкой мы должны предложить перспективу нарастающему хору критических вопросов в США, а также у нас в Германии", - написал он в гостевом комментарии в берлинской газете Tagesspiegel, сообщает DW.

Он также заявил, что решение о возможном начале переговоров должна принимать только Украина.

"Безусловно, речь не может идти о том, чтобы требовать от Украины немедленной готовности к переговорам", - отметил политик.

Ишингер уверен, что сейчас такой шаг был бы равносилен частичной капитуляции перед агрессором. Он считает, что настало "самое время запустить мирный процесс для Украины" и призвал к созданию международной политическо-стратегической контактной группы наряду с конференциями по военной помощи Украине в формате "Рамштайн".

Такая группа смогла бы "образовать ядро или, по меньшей мере, часть посреднической группы", если дело дойдет до переговоров Киева и Москвы, указал далее Ишингер. По его мнению, ее могли бы создать США, Великобритания, Франция и Германия, которые могли бы сплотить вокруг себя другие партнерские государства, в частности, Канаду, Испанию, Польшу, Италию, балтийские страны, а также ООН, ЕС, ОБСЕ и НАТО.

По его мнению она должна проводить регулярные заседания на уровне министров иностранных дел. Он призвал изучить возможные варианты и обсудить детали. В частности, необходимо уточнить, кто мог бы контролировать мирный процесс и в какой степени необходимы разведения сил или создание бесполетных зон.

Разговоры о мирном плане для Украины

Осенью президент Владимир Зеленский представил украинскую формулу достижения мира. Она состоит из 10 пунктов - от безопасности в различных сферах до восстановления территориальной целостности нашего государства.

24 февраля 2023 года МИД КНР опубликовал на своей сайте "мирный план" о завершении "украинского кризиса", в котором предложил сторонам свой вариант прекращения огня. Предсказуемо, он не выгоден Украине, как отметили в Офисе президента.

Недавно Китай призвал "как можно скорее" начать процесс мирных переговоров для урегулирования "конфликта в Украине", который "выходит из-под контроля".