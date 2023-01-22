Спикер Госдумы угрожает НАТО ядерным оружием, "которое уничтожит их страны"

Спикер российского парламента Вячеслав Володин угрожает странам НАТО ядерным оружием и "катастрофой, которая уничтожит их".
Источник: Володин в Telegram
Прямая речь Володина: "Поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе.
Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, — это приведёт к ответным мерам с использованием более мощного оружия...
Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны.
Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны".
Напомним: Россия в прошлом году во время потерь оккупированных территорий активно спекулировала на теме ядерного оружия, потом прекратили.
В начале 2023 года угрозы возобновились.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев накануне встречи в формате "Рамштайн" начал снова угрожать, что проигрыш России в обычной войне может спровоцировать начало ядерной войны.