ВОЙНА В Украине Как разрушить Крымский мост одним выстрелом: Жданов назвал новый способ

2022-07-23 12:30

Военный эксперт предложил еще один способ уничтожения моста, являющегося стратегически важным для врага.

Идеальным вариантом уничтожения Крымского моста был бы удар во время прохождения по нему поезда с боеприпасами.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Идеальнейший вариант попасть в состав с боеприпасами и тем самым за счет детонации боеприпасов одним выстрелом разрушить Крымский мост. Единственная проблема - все воинские эшелоны идут вне графика, вне расписания. Они имеют приоритетность движения по железной дороге, их пропускают в первую очередь. Поэтому на сегодняшний день угадать, когда идет эшелон, очень тяжело. Но если такое удастся - это будет идеальный вариант", - подчеркнул эксперт.

Ранее Жданов назвал самый простой способ вывести из строя Крымский мост и оружие для этого.

16 июля советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Крымский мост ждет судьба "вышек Бойко".

После этого депутат Госдумы от "крымского региона" Михаил Шеремет пригрозил "сокрушительным ударом" по Киеву, если Украина атакует Крымский мост.