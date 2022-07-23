ВОЙНА В Украине В Украину идет жара из Африки: синоптик рассказал, где будет горячее всего

2022-07-23 12:00

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, температура будет подниматься до +38°.

Сегодня и завтра в Украине ожидается существенное повышение температуры в связи с поступлением жаркой воздушной массы африканского происхождения.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его словам, активный малоподвижный циклон, который последние несколько дней обосновался над Восточной Европой, принес ощутимое похолодание в северные и восточные области Украины.

"Среднесуточная температура здесь оказалась на 4-6 °С ниже климатической нормы. Кроме того, плотная облачность и периодические дожди дополнительно придают дискомфорта, а погодные условия больше напоминают вторую половину сентября", - рассказал синоптик.



В то же время до западных и южных областей нашей страны докатилась волна жары из Центральной Европы, говорит он.

"За счет некоторой трансформации воздушной массы, температура уже не столь высока, которая была еще несколько дней назад в Великобритании, Франции и других странах, но все равно значительно превышает климатическую норму для этого времени года", - отметил он.

По прогнозу Игоря Кибальчича, в ближайшие двое суток жара на большей части Украины усилится, за исключением севера Левобережья. Однако и там среднесуточная температура заметно повысится и станет более комфортной.

Погода сегодня

В западных областях температура воздуха ночью составит +13...+18 °С; днем +28...+33 °С, на Прикарпатье и Закарпатье +34...+38 °С.

На севере Украины ночная температура составит +12...+17 °С, днем воздух прогреется до +23...+28 °С.

В центральных областях минимальная температура ночью будет колебаться в пределах +12...+17 °С, дневная около +26 ... +31 °С.

В южных областях минимальная температура ночью составит +16...+21 °С, днем воздух прогреется до +28...+33 °С, в Одесской области до +36 °С.

На востоке Украины температура воздуха ночью + 10...+15 °С, днем +22...+27 °С.

Погода завтра

В западных регионах температура воздуха ночью составит +16...+21 °С, днем +24...+29 °С.

В северных областях температура воздуха ночью составит +14...+19 °С, днем +27...+32 °С.

В центре Украины минимальная температура ночью +16...+21°С, днем +29...+34 °С.

На юге Украины температура воздуха ночью составит +17...+22 °С, днем +30...+35 °С, в Одесской области до +38 °С.

В восточных областях температура воздуха ночью составит +12...+17 °С, днем +26...+ 31°С.