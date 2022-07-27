Мир Экс-канцлер Германии Шредер снова прибыл в роССию: причина визита

2022-07-27 19:30

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в очередной раз прибыл в россию - прилетел Азербайджанскими авиалиниями в воскресенье. Журналисты его заметили у гостиницы в российской столице. Об этом сообщает Немецкая волна.

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«Я здесь несколько дней на отдыхе. москва – прекрасный город», – заявил Шредер в комментарии корреспонденту телеканала n-tv.

Детали

На замечания по поводу того, что неподалеку находится штаб-квартира российской нефтяной компании «роснефть», Шредер ответил: «Неужели? О, действительно, Вы правы».

Как отмечается, в мае этого года Шредер решил отказаться от своего поста в «роснефти», а также заявил, что не примет предложение войти в совет директоров энергетической компании «газпром».

Кроме того, однопартиец Шредера и министр труда и социальных дел Хубертус Хайль в очередной раз отмежевался от бывшего лидера Социал-демократической партии Германии: «Я уже давно не понимаю такого поведения, особенно в настоящее время», – сказал он.

Он отметил, что действия Шредера не имеют отношения ни к политике правительства ФРГ, ни к партии социал-демократов, поскольку ведомство федерального канцлера не занималось и не занимается организацией его поездок в москву.

В свою очередь супруга Шредера Эн Ким-Шредер заявила, что муж в москве находится не в отпуске.

«Он не в отпуске, а ведет переговоры по энергетической политике в москве», - заявила Ким-Шредер изданию Spiegel.

Издание также сообщает со ссылкой на другие источники, что в центре переговоров поставки газа через »Северный поток-1», но при этом непонятно, с кем конкретно бывший канцлер ведет переговоры в москве. По данным издания, бывший канцлер прибыл в москву в воскресенье через Баку, во вторник он отправится обратно.

Напомним

Эксканцлер Германии Герхард Шредер и в свете войны россии против Украины не собирается отказываться от возможности личного общения с президентом россии владимиром путиным.

Левоцентристские социал-демократы Германии (СДПГ) официально обсуждают возможное исключение опального бывшего канцлера Герхарда Шредера из партии в четверг из-за его связей с диктатором россии владимиром путиным.