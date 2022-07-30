ВОЙНА В Украине "Будет лихая драка". Арестович спрогнозировал даты наступления роССии на юге

2022-07-30 15:30

 

Российские войска будут готовы к новому наступлению на юге Украины в начале августа.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE".

"Происходит гигантский переворот физический, они с северо-востока Украины смещаются на юг. Думаю, что они будут готовы к наступлению к 5-6 августа. Пойдут вперед, а мы будем метелить. Там будет лихая драка в стиле гражданской войны в 1918-1920 годах. Война с элементами маневров по степи, с прорывами и так далее", - отметил он.

По его словам, на юге российские накопленные резервы столкнутся с украинскими подготовленными резервами. И в этом смысле министр обороны США Ллойд Остин был прав, что война близится к развязке.

"Это не значит, что она закончится, но это будет подобие Курской дуги. То, что там произойдет, определит финальную фазу войны, которая еще может длиться мама дорогая. У меня прогноз на то, что мы выигрываем", - добавил Арестович.

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ рассказали, готовится ли Россия к наступлению на севере Украины с белорусского направления.

subscriber subscriber

Еще по теме

Спецоперация по плану: ЕС продлил санкции против роССии

2022-07-26 20:30

ВСУ уничтожили еще 170 оккупантов и семь танков: названы новые потери роССии

2022-07-26 18:30

Великобритания будет отвечать увеличением помощи Украине на каждый удар роССии, - Трасс

2022-07-24 16:00

"Ни одна из сторон не сможет выдержать больше этого": адмирал США спрогнозировал сроки окончания войны в Украине

2022-07-18 20:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

фото Германия предоставит Украине важную спецтехнику – подробности

2022-07-30 17:30

Долетался: бойцы ВСУ из ПЗРК «Игла» сбили вражеский штурмовик

2022-07-30 16:30

"Будет лихая драка". Арестович спрогнозировал даты наступления роССии на юге

2022-07-30 15:30

ВСУ ликвидировали еще 170 оккупантов и десяток танков: новые потери роССиян

2022-07-30 14:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

фото Германия предоставит Украине важную спецтехнику – подробности 2022-07-30 17:30
Долетался: бойцы ВСУ из ПЗРК «Игла» сбили вражеский штурмовик 2022-07-30 16:30
"Будет лихая драка". Арестович спрогнозировал даты наступления роССии на юге 2022-07-30 15:30
ВСУ ликвидировали еще 170 оккупантов и десяток танков: новые потери роССиян 2022-07-30 14:30