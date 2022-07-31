ВОЙНА В Украине Укргидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности: что будет с погодой

2022-07-31 15:00

По данным синоптиков, сегодня на западе Украины ожидаются мощные ливни.

В воскресенье, 31 июля в восьми областях на западе Украины ожидается ухудшение погоды.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, по данным синоптиков, ночью 31 июля в Карпатском регионе, а днем в западных областях ожидаются значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

"В Карпатах и на Закарпатье сильные ливни (II уровень опасности, оранжевый)", - предупредили в Укргидрометцентре.

II уровень опасности - погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.