ВОЙНА В Украине Войска рф попали в "большую беду": британский эксперт дал прогноз по битве под Херсоном

2022-08-01 18:00

Контрнаступление Вооруженных Сил Украины на южном направлении набирает обороты, тогда как российское оккупационное войско несет рекордные для себя потери. Скорее всего, в битве за Херсон победит Украина, а страна-террорист Россия потерпит поражение.

Такой прогноз сделал профессор Букингемского университета, международный эксперт по европейским делам и безопасности Энтони Глиз в разговоре с британским GB News.

"80 процентов активных российских сил сейчас погрязли на востоке Украины. Путин надеялся выиграть эту войну за считанные дни, а на самом деле произошло то, что в ней "перелом", но не до тупика, а до поражения (РФ, - ред.). Это выглядит так, что когда битва под Херсоном завершится в пользу Украины, Россия потерпит значительное поражение", - сказал он.

ВСУ эффективно использовала предоставленные США ракеты для уничтожения логистических объектов российских оккупантов, в частности мостов, что создает благоприятные условия для активного наступления. В то же время, по словам Глиза со ссылкой на главу Тайной службы разведки Великобритании Ричарда Мура, российские силы иссякают.