ВОЙНА В Украине Литва передаст Украине 110 антидроновых комплексов EDM4S Sky Wipers

2022-08-01 22:00

Антидроновые ружья EDM4S Sky Wipers, приобретенные литовской общественностью для армии Украины, передадут на нужды ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Литовцы передадут Украине 110 антидроновых комплексов EDM4S Sky Wipers. Их цена – 1,5 миллиона евро. Пушки распределят между 35 военными подразделениями Украины.

Напомним, в июне литовская общественность приобрела для армии Украины 110 мощных антидроновых ружей EDM4S, общей стоимостью около полутора миллионов евро.