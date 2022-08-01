ВОЙНА В Украине Литва передаст Украине 110 антидроновых комплексов EDM4S Sky Wipers

2022-08-01 22:00

 

Антидроновые ружья EDM4S Sky Wipers, приобретенные литовской общественностью для армии Украины, передадут на нужды ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Литовцы передадут Украине 110 антидроновых комплексов EDM4S Sky Wipers. Их цена – 1,5 миллиона евро. Пушки распределят между 35 военными подразделениями Украины.

Напомним, в июне литовская общественность приобрела для армии Украины 110 мощных антидроновых ружей EDM4S, общей стоимостью около полутора миллионов евро.

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