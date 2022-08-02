ВОЙНА В Украине В оккупированном Крыму готовятся к возвращению под контроль Украины - ГУР

2022-08-02 17:00

 

На полуострове активизировалось партизанское движени

В оккупированный Крым оккупанты переправили батальонно-тактическую группу десантников для отправки на материковую часть Украины.

Об этом "ТСН" рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, на полуострове захватчики усиливают ПВО. В то же время там активизировалось партизанское движение - местные жители готовятся к возвращению Крыма под контроль Украины.

"Сейчас идет перегруппировка – они направляют силы на эти два направления. Кроме того, в Крыму россияне усиливают ПВО. Как видим, активизировались партизаны, активизировалось движение против оккупантов. Люди готовятся к тому, что мы будем туда возвращаться", - отметил Скибицкий.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, как именно ВСУ будут освобождать Крым. Деоккупацию полуострова ВСУ будут проводить не позиционными боями, а посредством маневренного наступления отдельными частями и подразделениями.

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