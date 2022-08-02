ВОЙНА В Украине Угроза с моря: какие корабли Украина получит от Великобритании

2022-08-02 18:30

Великобритания вскоре передаст Украине несколько тральщиков. Сейчас наши военнослужащие проходят там стажировку.

Об этом рассказал эксперт Центра оборонных стратегий, капитан 1-го ранга запаса Вооруженных сил Украины Андрей Рыженко.

"Насколько я знаю, в Великобритании сейчас учатся два экипажа тральщиков типа Sandown, которые передаются в ВМС Украины. Этот контракт начался год назад, когда были подписаны эти документы. Сейчас наши военнослужащие проходят там стажировку", - пояснил он.

Рыженко добавил, что сейчас минная угроза очень актуальна в прибрежной зоне. Тральщики нужны, но, как правило, такие корабли используются в отдалении от своих баз.

"То есть такой тральщик может пойти в Красное море, и в Средиземное море. Я бы предпочел беспилотные противоминные системы, потому что они и дешевле, их можно быстрее получить, и они более живучи как раз в условиях того, что Россия сейчас доминирует в северо-западной части Черного моря", - отметил эксперт.

По его словам, приоритетом должна быть борьба с российскими ракетными кораблями на море.

"Я бы очень активно работал над ракетным катером P50, который также входил в список кораблей, предоставляемых Великобританией, вернее, которые строятся за предоставленный кредит, чтобы быть способными наносить ракетные удары с моря", - сказал Рыженко.

Он добавил, что если бы у Украины были эти катера, можно было бы противодействовать на большей акватории, не позволять России прятать свои корабли за Крымским полуостровом и безнаказанно стрелять с мыса Фиолент по континентальной части Украины, что они регулярно делают.