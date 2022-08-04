ВОЙНА В Украине Оккупанты срочно перебрасывают военную технику во временно захваченный Бердянск

2022-08-04 10:27

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали движение военной техники рашистов в сторону также временно захваченного орками Бердянска.

Об этом сообщил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

"В 12.10 движение инженерных и грузовых автомобилей, похожих визуально на автомобили РЭБ, а также грузовиков с живой силой в российской форме по проспекту Строителей со свастикой рашистов "Z" в сторону выезда на Мангуш", - уточнил он.

Далее колонну заметили уже на выезде из Мангуша в сторону Бердянска.

"Продолжаем отслеживать ситуацию", - добавил Андрющенко.

Похоже русские фашисты в полной мере ощутили боевую мощь украинских Хаймарсов и прячут подальше то, что еще уцелело.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что переброска части сил орков с Востока Украины в Херсонскую и Запорожскую области не поможет ей выиграть в войне.