Выплаты для беженцев составляют 400 евро на каждого взрослого и 100 евро на несовершеннолетних. Пока решено, что такая денежная помощь будет предоставляться в течение 6 месяцев.
В Испании беженцам из Украины утвердили получение финансовой помощи. Об этом сообщили в Министерстве соцобеспечения и миграции Испании.
Размер выплат для беженцев составляет 400 евро на каждого взрослого и 100 евро на несовершеннолетних. Денежная помощь будет предоставляться в течение 6 месяцев.
Чтобы получить денежную помощь, украинские беженцы должны соответствовать следующим критериям:
Чтобы получить выплату, нужно зарегистрироваться на прием в Службе социального обеспечения или позвонить по номерам 915412530/901106570.