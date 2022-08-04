ВОЙНА В Украине В Испании беженцам из Украины будут платить по 400 евро - как получить выплату

2022-08-04 08:26

Выплаты для беженцев составляют 400 евро на каждого взрослого и 100 евро на несовершеннолетних. Пока решено, что такая денежная помощь будет предоставляться в течение 6 месяцев.

В Испании беженцам из Украины утвердили получение финансовой помощи. Об этом сообщили в Министерстве соцобеспечения и миграции Испании.

Размер выплат для беженцев составляет 400 евро на каждого взрослого и 100 евро на несовершеннолетних. Денежная помощь будет предоставляться в течение 6 месяцев.

Чтобы получить денежную помощь, украинские беженцы должны соответствовать следующим критериям:

иметь статус временной защиты в Испании

не находиться на иждивении официальных благотворительных организаций и не получать от них деньги (Красный Крест, Каритас и тому подобное)

иметь прописку

не получать дохода

Чтобы получить выплату, нужно зарегистрироваться на прием в Службе социального обеспечения или позвонить по номерам 915412530/901106570.