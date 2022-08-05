В Украине из-за войны 60% внутренних переселенцев потеряли работу

Ситуация с трудоустройством внутри перемещенных лиц остается достаточно критической и является одной из причин, подталкивающих людей к возвращению. Об этом сообщает Международная организация по миграции.
▪️По данным организации, 60% лиц, которые имели работу до своего перемещения, сейчас ее потеряли,
▪️9% не имели никакого дохода от начала войны,
▪️ 35% сообщили, что месячный доход их семьи не превышает 5 000 грн, что на 1 500 грн. меньше минимальной зарплаты в Украине.
Внутренне перемещенными официально сейчас являются более 6,6 млн человек.