ВОЙНА В Украине В Украине из-за войны 60% внутренних переселенцев потеряли работу

2022-08-05 13:31

Ситуация с трудоустройством внутри перемещенных лиц остается достаточно критической и является одной из причин, подталкивающих людей к возвращению. Об этом сообщает Международная организация по миграции.

▪️По данным организации, 60% лиц, которые имели работу до своего перемещения, сейчас ее потеряли,

▪️9% не имели никакого дохода от начала войны,

▪️ 35% сообщили, что месячный доход их семьи не превышает 5 000 грн, что на 1 500 грн. меньше минимальной зарплаты в Украине.

Внутренне перемещенными официально сейчас являются более 6,6 млн человек.