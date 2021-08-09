Украина К 30-летию Независимости украинцам готовят масштабный проект по трудоустройству

2021-08-09 14:42

Министерство инфраструктуры к 30-летию Независимости Украины готовит масштабный проект "Работай в Украине". Стране нужны новые строители: мостовики, железнодорожники, дорожники, портовики и тому подобное.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на своей странице в Facebook.

"Основная цель проекта — создать высокие стандарты работы во всех инфраструктурных отраслях. Это касается как образования и государственных сервисов, так и оплаты труда, социальных гарантий и карьерных возможностей", — написал он.

По словам Кубракова, еще в "Укравтодоре" начали системно работать над тем, чтобы патриотический призыв "Работай в Украине" был подкреплен конкурентными условиями труда.

Также министр отметил, что сейчас десятки тысяч украинцев вместо заработка в Польше или Италии выбирают работу дома. В частности, в президентской национальной программе "Большое строительство" задействованы десятки тысяч специалистов по всей стране.

"Я лично знаю несколько десятков историй дорожников в разных уголках нашей страны, которые вместе с "Большим строительством" открыли новые возможности для развития уже собственной жизни. Это касается специалистов всех специальностей и смежных отраслей. Вместе — мы огромная команда, которая верит в успешную Украину и меняет ее не словами, а поступками", — заявил глава Мининфраструктуры.