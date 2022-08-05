ВОЙНА В Украине Оружие возмездия скоро будет! Украина получит американские ракеты ATACMS с дальностью 300 км

2022-08-05 10:27

Украина получит ракеты ATACMS с дальностью до 300 км – член Палаты представителей от Демократической партии США Элисса Слоткин.

По ее словам, в Конгрессе понимают необходимость предоставить Украине ATACMS в ближайшие 3-6 недель, чтобы помочь ВСУ провести успешное контрнаступление на юге Украины.

Напомним, ранее в США обе партии - Демократическая и Республиканская - поддержали предоставление Украине управляемых баллистических ракет ATACMS для ракетных систем залпового огня HIMARS. Призывы американских законодателей к немедленным поставкам усилились после публикации видео с жестокими пытками и убийством украинского военнослужащего и теракта в Еленовской тюрьме, где оккупанты убили 50 пленных, в том числе, защитников Азовстали. 

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