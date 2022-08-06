ВОЙНА В Украине Оккупанты заделывают плитами дыры на Антоновском мосту, - Хлань

2022-08-06 22:00

 

Российские захватчики не отремонтировали Антоновский мост. Проехать могут только легковые автомобили.

Об этом в Facebook сообщил депутат Херсонского областного совета, советник главы Херсонского ОВА Сергей Хлань.

То, что россияне полностью отремонтировали Антоновский мост не соответствует действительности. Да, проезд легкового транспорта возможен, но не тяжелой военной техники.

Хотя орки говорят, что мостом занимаются те, кто делал Крымский, и технология известна, и будто бы проекты есть, на практике - они просто положили на дыры дорожные плиты и все", - пояснил он.

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