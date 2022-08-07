ВОЙНА В Украине Из-за провала "спецоперации" в Украине полетели главы командующих армией рф – разведка Британии

2022-08-07 20:00

Низкая эффективность российской армии при ее вторжении в Украину дорого обошлась военному руководству страны-агрессора РФ. Скорее всего, это привело к увольнению по меньшей мере шести командующих оккупантами с начала февраля.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter. Там опубликовали данные разведки, которая предполагает, что начальники Восточного и Западного военных округов РФ потеряли командование.

Так, в мае 2022 года генерал-полковник Александр Чайка был уволен с должности командующего Восточным военным округом РФ.

Другой российский генерал-полковник – Александр Журавлев, командовавший Западным военным округом с 2018 года, отсутствовал на дне военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге 31 июля. В разведке Британии предположили, что его на этой должности заменил генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

Кроме этого, Кремль устранил генерала Александра Дворникова вскоре после того, как тот получил всеобщее командование так называемой военной "спецоперацией" в Украине, а генерал Сергей Суровикин принял командование Южной группировкой войск от коллеги Геннадия Жидко.

"К этим увольнениям добавляется по меньшей мере десять российских генералов, убитых на поле боя в Украине. Кумулятивное влияние на последовательность командования, вероятно, способствует тактическим и оперативным трудностям России в войне", – считают в британской разведке.

Отметим, что на 165-е сутки войны в Украине страна-агрессор Россия прибегла к развертыванию новых сил и средств ПВО в Беларуси. На Донбассе оккупанты пытались вести штурмы, но эти попытки были неудачными – украинские защитники заставили их отступать. Из-за потерь военные армии РФ на некоторых направлениях фронта отказываются идти в бой и прибегают к саботажу.